Коронавирус в Томской области: четыре человека скончались

38 новых случаев коронавируса подтвердили за сутки в Томской области. Выписали 14 пациентов. Скончались четыре человека.
«Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям, в числе которых болезни бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, онкология. У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком», — сообщает облздрав.
Северск не входит в общую статистику заболевших по региону. Там по состоянию на 9 июня выявлено 7759 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 7584 человека, на лечении в респираторном госпитале Северска находится 39 пациентов. 36 пациентов получают лечение амбулаторно.