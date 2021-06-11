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11 июня,
2021
Новости

Коронавирус в Томской области: четыре человека скончались

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

38 новых случаев коронавируса подтвердили за сутки в Томской области. Выписали 14 пациентов. Скончались четыре человека.

«Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям, в числе которых болезни бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, онкология. У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком», — сообщает облздрав.

Северск не входит в общую статистику заболевших по региону. Там по состоянию на 9 июня выявлено​ ​7759 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 7584 человека,​ ​​ на лечении в респираторном госпитале Северска находится 39​ ​​ пациентов. 36​ ​​пациентов получают лечение амбулаторно.

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