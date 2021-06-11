Коронавирус в Томской области: четыре человека скончались

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38 новых случаев коронавируса подтвердили за сутки в Томской области. Выписали 14 пациентов. Скончались четыре человека.

«Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям, в числе которых болезни бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, онкология. У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком», — сообщает облздрав.