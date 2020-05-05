Коронавирус в Томской области: актуальное на 5 мая

12 человек госпитализированы с признаками ОРВИ в респираторный госпиталь, развернутый в медсанчасти № 2 Томска, четверо – в инфекционное отделение больницы № 3. Трое находятся на изоляции под наблюдением врача в домашних условиях, симптомов заболевания у них нет.

«Основная причина инфицирования – нарушение режима самоизоляции. Источниками заболевания стали контакты с друзьями и родственниками, не проживающими совместно. Среди тех, кому диагностирован COVID-19, восемь человек из группы риска по возрасту (старше 60 лет), в том числе имеющие хронические заболевания. Они госпитализированы в стационары», – сообщил вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.





Сегодня лечение в стационарах проходят 74 пациента с COVID-19. Кислородную поддержку получают семь человек: четверо на масочной подаче кислорода, трое подключены к аппаратам ИВЛ (двое на инвазивной вентиляции легких, один – на неинвазивной).

В обсерваторе под Томском на 14-дневном карантине находятся 49 человек, анализы на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные.





В Томской области зарегистрировано 147 случаев заболевания коронавирусом: 104 человека находятся на лечении, 41 человек выздоровел, двое умерли.





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