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25 апреля,
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Коронавирус в Томской области: актуальное на 25 апреля

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В субботу, 25 апреля, в Томской области зарегистрировали семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Один случай – «привозной» из Москвы, у двоих контакты устанавливают эпидемиологи, четверо – из цепочки контактов с ранее заболевшими. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в Томской области: актуальное на 25 апреля


В медико-санитарную часть № 2 Томска госпитализировали три пациента: у двоих пневмония, один в группе риска с сопутствующим хроническим заболеванием. Остальные находятся на самоизоляции, симптомов заболевания не имеют.


На сегодняшний день 39 больных проходят лечение в стационарах, пять из них подключены к аппаратам ИВЛ, остальные находятся на самоизоляции, их состояние удовлетворительное, симптомов заболевания не имеют.


В обсерваторе на 14-дневном карантине 57 человек, заболевших нет.


За сутки в Томской области взято на исследование 486 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 13523  исследования.


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