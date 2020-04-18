Коронавирус в Томской области: актуальное на 18 апреля

В Томской области зарегистрировали еще три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.

Двое находятся на лечении в инфекционном отделении больницы № 3 Томска. Источниками их заражения стали контакты с ранее инфицированными людьми. Заболевшие не входят в группу риска — они моложе 65 лет и не имеют сопутствующих хронических заболеваний.





Третий выявленный случай — из ранее установленного очага заражения. Пациент стал 11-м заболевшим, участвовавшим в семейном торжестве в Чаинском районе Томской области. Его состояние удовлетворительное, он находится на самоизоляции. Большинство новых выявленных граждан с COVID-19 в Томской области являются друзьями и родственниками ранее заразившегося мужчины. Житель Чаинского района не ездил за границу, но выезжал в другой регион. Накануне диагноз «коронавирус» подтвердился у его родственников.



Всего в больницы Томской области с респираторными заболеваниями госпитализированы 138 человек. В медсанчасти № 2 Томска проходят лечение 108 человек (анализы на коронавирус у 77 пациентов отрицательные, у девяти – положительные, у 22 – на исследовании), в больнице № 3 Томска – 20 (анализы на коронавирус у двух пациентов отрицательные, у двух положительные, 16 – в работе), в детской инфекционной больнице имени Сибирцева – шесть (у всех анализы на коронавирус отрицательные), в Колпашевской районной больнице – четыре (у всех анализы на коронавирус отрицательные).





В инфекционных отделениях больниц других муниципальных образований госпитализированных с респираторными заболеваниями нет.





В обсерваторе на 14-дневном карантине находится 31 человек, заболевших нет.





В Томской области зарегистрированы 24 случая заболевания коронавирусом: четыре человека выздоровели, 20 находятся на лечении.





С начала пандемии в России в Томской области уже проведено более 6 тысяч тестов на COVID-19.





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