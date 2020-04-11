Коронавирус в Томской области: актуальное на 11 апреля

На утро субботы, 11 апреля, в Томской области новых заболеваний COVID-19 не зарегистрировано. По-прежнему с подтвержденным диагнозом коронавирус на лечении в инфекционном отделении находится один человек, сообщает региональный оперативный штаб.

Семь пациентов продолжают лечение в инфекционном отделении больницы № 3 Томска и в детской больнице имени Сибирцева. Результаты их обследования на коронавирус отрицательные.





В обсерваторе на двухнедельном карантине находятся 22 человека.





С сегодняшнего дня в ежедневный мониторинг по эпидемиологической обстановке в Томской области в связи с коронавирусом включен респираторный госпиталь, созданный на базе медико-санитарной части № 2 Томска. Сейчас в нем находятся 53 пациента, у которых обнаружены признаки средне-тяжелой и тяжелой респираторной инфекции. У 39 человек анализы показали отрицательный результат по коронавирусу, 14 тестов переданы на исследование.





«Потоки пациентов, имеющих отрицательные результаты по COVID-19, и тех, чьи анализы еще на исследовании, не пересекаются. В случае подтверждения коронавируса у заболевшего он будет переведен в подготовленное отделение», – подчеркнул заместитель руководителя регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавируса на территории Томской области, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.