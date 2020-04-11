Коронавирус в Томской области: актуальное на 11 апреля

На утро субботы, 11 апреля, в Томской области новых заболеваний COVID-19 не зарегистрировано. По-прежнему с подтвержденным диагнозом коронавирус на лечении в инфекционном отделении находится один человек, сообщает региональный оперативный штаб.
Семь пациентов продолжают лечение в инфекционном отделении больницы № 3 Томска и в детской больнице имени Сибирцева. Результаты их обследования на коронавирус отрицательные.
В обсерваторе на двухнедельном карантине находятся 22 человека.
С сегодняшнего дня в ежедневный мониторинг по эпидемиологической обстановке в Томской области в связи с коронавирусом включен респираторный госпиталь, созданный на базе медико-санитарной части № 2 Томска. Сейчас в нем находятся 53 пациента, у которых обнаружены признаки средне-тяжелой и тяжелой респираторной инфекции. У 39 человек анализы показали отрицательный результат по коронавирусу, 14 тестов переданы на исследование.
«Потоки пациентов, имеющих отрицательные результаты по COVID-19, и тех, чьи анализы еще на исследовании, не пересекаются. В случае подтверждения коронавируса у заболевшего он будет переведен в подготовленное отделение», – подчеркнул заместитель руководителя регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавируса на территории Томской области, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.
По данным на 10 апреля, в России болеет коронавирусом 11 917 человек. Выздоровели 795 человек, погибли от заболевания 94 пациента. В Томской области было зарегистрировано четыре случая заболевания, три человека выздоровели.
По данным ТВ2, четвертый заболевший — житель Чаинского района. Он не ездил за границу, но выезжал в другой регион. Этот случай заболевания COVID-19, установленный в Томской области 8 апреля, расследуют эпидемиологи.
В Томской области до 15 апреля действует режим полной самоизоляции. Нарушителей режима начали штрафовать. Максимальная сумма штрафа составляет 30 тысяч рублей.
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