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11 апреля,
2020
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Коронавирус в Томской области: актуальное на 11 апреля

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

На утро субботы, 11 апреля, в Томской области новых заболеваний COVID-19 не зарегистрировано. По-прежнему с подтвержденным диагнозом коронавирус на лечении в инфекционном отделении находится один человек, сообщает региональный оперативный штаб. 

Коронавирус в Томской области: актуальное на 11 апреля
Фото: областная администрация

Семь пациентов продолжают лечение в инфекционном отделении больницы № 3 Томска и в детской больнице имени Сибирцева. Результаты их обследования на коронавирус отрицательные.


В обсерваторе на двухнедельном карантине находятся 22 человека.


С сегодняшнего дня в ежедневный мониторинг по эпидемиологической обстановке в Томской области в связи с коронавирусом включен респираторный госпиталь, созданный на базе медико-санитарной части № 2 Томска.  Сейчас в нем находятся 53 пациента, у которых обнаружены признаки средне-тяжелой и тяжелой респираторной инфекции. У 39 человек анализы показали отрицательный результат по коронавирусу, 14 тестов переданы на исследование.


«Потоки пациентов, имеющих  отрицательные результаты по COVID-19, и тех, чьи анализы еще на исследовании, не пересекаются. В случае подтверждения коронавируса у заболевшего он будет переведен в подготовленное отделение», – подчеркнул  заместитель руководителя регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавируса на территории Томской области, вице-губернатор по социальной политике  Иван Деев.

По данным на 10 апреля, в России болеет коронавирусом 11 917 человек. Выздоровели 795 человек, погибли от заболевания 94 пациента. В Томской области было зарегистрировано четыре случая заболевания, три человека выздоровели. 


По данным ТВ2, четвертый заболевший — житель Чаинского района. Он не ездил за границу, но выезжал в другой регион. Этот случай заболевания COVID-19, установленный в Томской области 8 апреля, расследуют эпидемиологи.


В Томской области до 15 апреля действует режим полной самоизоляции. Нарушителей режима начали штрафовать. Максимальная сумма штрафа составляет 30 тысяч рублей.

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