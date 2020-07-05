Коронавирус в Томской области: 77 случаев заражения за сутки
77 случаев коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Общее количество заболевших составляет 2 557 человек, сообщает оперштаб. За прошедшие сутки выздоровели 55 человек. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции равен 1,15.
Из 77-ти заболевших за сутки 29 человек «клинически здоровы», 22 имеют признаки ОРВИ, у 26 -ти пневмония, пояснили в оперштабе.
Таким образом за весь период в Томской области установлено 2557 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 1350, умерших 20.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, в России зарегистрировано 681 251 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 450 750 пациентов выздоровели, 10 161– скончались.
По информации сайта по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Сибири за прошедшую неделю самый большой прирост заболеваемости показала Республика Алтай. Там людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» стало на 49% больше.
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