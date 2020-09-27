Коронавирус в Томской области: +75 случаев заражения, два пациента скончались

Коронавирус за сутки подтвердился у 75 томичей, сообщает федеральный оперштаб. Количество выздоровевших достигло 83 человек. Два пациента скончались.
Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 33-х признаки ОРВИ, у 20-ти пневмония, у 22 человек инфекция протекает бессимптомно.
В обсерваторах под Томском находятся 67 человек.
«Установлена смерть от коронавирусной инфекции двоих человек, входивших в группу риска по возрасту. У обоих были двустороння полисигментарная пневмония, полиорганная недостаточность, респираторный дистресс-синдром. Также один из пациентов имел хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, а в ходе болезни у него развилась тромбоэмболия легочных артерий. У второго пациента был сахарный диабет, течение болезни также осложнялось дыхательной недостаточностью и септическим шоком», — отметили в оперштабе.
Таким образом, за весь период в Томской области установлено 7249 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 6039, умерших 84.
В России зафиксированы 7867 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных в стране составило 1 151 438 человек.
За минувшие сутки в России умерли 99 пациентов с COVID-19, за весь период пандемии в России от вируса умерли 20 324 человека.
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