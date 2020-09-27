Коронавирус в Томской области: +75 случаев заражения, два пациента скончались

Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 33-х признаки ОРВИ, у 20-ти пневмония, у 22 человек инфекция протекает бессимптомно.



В обсерваторах под Томском находятся 67 человек.



«Установлена смерть от коронавирусной инфекции двоих человек, входивших в группу риска по возрасту. У обоих были двустороння полисигментарная пневмония, полиорганная недостаточность, респираторный дистресс-синдром. Также один из пациентов имел хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, а в ходе болезни у него развилась тромбоэмболия легочных артерий. У второго пациента был сахарный диабет, течение болезни также осложнялось дыхательной недостаточностью и септическим шоком», — отметили в оперштабе.



Таким образом, за весь период в Томской области установлено 7249 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 6039, умерших 84.

