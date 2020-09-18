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18 сентября,
2020
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Коронавирус в Томской области: 62 заболевших и один умерший за сутки

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

62 случая заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области за сутки. Один пациент скончался. ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 72 пациентов.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 19 человек, у 33-х признаки ОРВИ, у 10-ти пневмония.

«Умерший входил в группу риска по возрасту и хроническому заболеванию – сахарный диабет. Инфекция протекала в тяжелой форме – с двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом и инфекционно-токсическим шоком», — уточняет обладминистрация.

С начала пандемии в Томской области COVID-19 диагностировали у 6645 человек. 5411 из них выздоровели. Скончались 78 пациентов. 


Накануне  Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) отмечал, что в Томской области впервые за лето уменьшился индекс летальности. 


Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 091 186 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 901 207 человек. 
 
За весь период в России от коронавируса скончались 19 195 человек. 


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