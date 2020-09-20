Коронавирус в Томской области: +62 случая заражения, один пациент скончался

За последние сутки в Томской области коронавирусную инфекцию подтвердили у 62 человек, один пациент скончался, выздоровели за сутки 92 пациента. За все время число инфицированных достигло 6 775 человек, сообщает оперштаб.

Смерть от коронавируса наступила у пациента, входящего в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой системы и болезни почек. В результате инфекции развилась двусторонняя полисегментарная пневмония с тяжелым течением, которая осложнялась дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком и респираторным дистресс-синдромом.





Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 14-ти пневмония, у 34-х – ОРВИ, у 14 человек инфекция протекает бессимптомно.



В обсерваторах под Томском находятся 53 человека.





За весь период в Томской области установлены 6775 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 5554, умерших 79.





По информации федерального оперштаба, за последние сутки в России выявили 6 148 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.





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