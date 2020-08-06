Коронавирус в Томской области: +60 случаев заражения, двое умерли

За последние сутки выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом среди жителей Томской области, 63 человека выздоровели. Оперштаб сообщает о смерти от коронавируса двух человек.

«В анамнезе обоих полиорганная недостаточность, один входил в группу риска по возрасту, второй в результате приобретенных хронических заболеваний имел тяжелую почечную патологию. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком», — пояснили в оперштабе.





Из вновь заболевших COVID-19 у 27-ми инфекция протекает бессимптомно, у 28-ми признаки ОРВИ, у пяти пневмония.





В обсерваторах под Томском находятся 50 человек.





За весь период в Томской области установлен 4471 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 3032 человека, умерших 42.