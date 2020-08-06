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06 августа,
2020
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Новости

Коронавирус в Томской области: +60 случаев заражения, двое умерли

ТВ2
ТВ2
1 час назад

За последние сутки выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом среди жителей Томской области,  63 человека выздоровели. Оперштаб сообщает о смерти от коронавируса двух человек. 

Коронавирус в Томской области: +60 случаев заражения, двое умерли

«В анамнезе обоих полиорганная недостаточность, один входил в группу риска по возрасту, второй в результате приобретенных хронических заболеваний имел тяжелую почечную патологию. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком», — пояснили в оперштабе.


Из вновь заболевших COVID-19 у 27-ми инфекция протекает бессимптомно, у 28-ми признаки ОРВИ, у пяти пневмония.


В обсерваторах под Томском находятся 50 человек.


За весь период в Томской области установлен 4471 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 3032 человека, умерших 42.

Коронавирус в Томской области: +60 случаев заражения, двое умерли

Всего, по данным сайта стопкоронавирус, за прошедшие сутки в России выявлено  5 267 заболевших коронавирусной инфекцией. 


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