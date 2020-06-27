Коронавирус в Томской области: 58 случаев заражения за сутки

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58 случаев коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составляет 2089 человек. За сутки вылечились еще 37 человек.

У 18 человек есть признаки ОРВИ, у остальных симптомов нет, пояснили в региональном оперштабе. В обсерваторах под Томском на 14-дневной самоизоляции находятся 27 человек.

Коэффициент распространения коронавируса в Томской области приблизился к единице — 0,98.

Общее число вылечившихся пациентов с COVID-19 в регионе достигло 922. За время пандемии скончались от инфекции 14 человек.