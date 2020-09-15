Коронавирус в Томской области: 58 новых случаев и один умерший пациент

Зарегистрирована одна смерть от коронавирусной инфекции. У заболевшего, входящего в группу риска по возрасту, была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, которая осложнялась респираторным дистресс-синдромом, дыхательной и полиорганной недостаточностью. За весь период в Томской области установлено 6479 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 5251, умерших 77.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), на 14 сентября в Томской области 595,3 случая заболевания коронавирусом на 100 тысяч человек. Это четвертый по величине результат в Сибири.



«Антилидером» СФО по данному показателю остается Республика Тыва. На неделе здесь отмечено 2235,3 случая COVID-19 на 100 тысяч человек.



Самый лучший показатель среди сибирских регионов у Кемеровской области.