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15 сентября,
2020
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Коронавирус в Томской области: 58 новых случаев и один умерший пациент

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

За сутки коронавирус подтвердили у 58 жителей Томской области. Скончался один пациент. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 20 пациентов.

Зарегистрирована одна смерть от коронавирусной инфекции. У заболевшего, входящего в группу риска по возрасту, была диагностирована  двусторонняя полисегментарная пневмония, которая осложнялась респираторным дистресс-синдромом, дыхательной и полиорганной недостаточностью.

За весь период в Томской области установлено 6479 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 5251, умерших 77.

Коронавирус в Томской области: 58 новых случаев и один умерший пациент

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), на 14 сентября в Томской области 595,3 случая заболевания коронавирусом на 100 тысяч человек. Это четвертый по величине результат в Сибири.

«Антилидером» СФО по данному показателю остается Республика Тыва. На неделе здесь отмечено 2235,3 случая COVID-19 на 100 тысяч человек. 

Самый лучший показатель среди сибирских регионов у Кемеровской области. 

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