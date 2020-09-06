Коронавирус в Томской области: 52 новых случая, один пациент скончался

Коронавирус в Томской области зафиксировали еще у 52 человек. Общее число выявленных случаев COVID-19 в регионе выросло до 5 994, сообщает федеральный оперштаб. Один пациент скончался.

Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 29-ти признаки ОРВИ, у 23 человек нет симптомов. В обсерваторе под Томском находится один человек.



По информации оперштаба, в регионе зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции одного человека. Пациент входил в группу риска по возрасту, также течение болезни осложняли двусторонняя полисигментарная пневмония, дыхательная и полиорганная недостаточность, сепсис, респираторный дистресс-синдром, онкология.

