Коронавирус в Томской области: 52 новых случая, один пациент скончался
Коронавирус в Томской области зафиксировали еще у 52 человек. Общее число выявленных случаев COVID-19 в регионе выросло до 5 994, сообщает федеральный оперштаб. Один пациент скончался.
Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 29-ти признаки ОРВИ, у 23 человек нет симптомов. В обсерваторе под Томском находится один человек.
По информации оперштаба, в регионе зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции одного человека. Пациент входил в группу риска по возрасту, также течение болезни осложняли двусторонняя полисигментарная пневмония, дыхательная и полиорганная недостаточность, сепсис, респираторный дистресс-синдром, онкология.
За последние сутки в России выявлено 5 195 заболевших коронавирусной инфекцией. За весь период в Томской области установлены 5994 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 4943, умерших 72. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции равен 0,77.
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