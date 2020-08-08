Коронавирус в Томской области: +51 случай заражения

За последние сутки в Томской области выявили 51 случай коронавируса. За весь период инфекцией в регионе заразились 4 576 человек.

По данным регионального оперштаба, число выздоровевших человек за сутки достигло 63 человека.





Из вновь заболевших COVID-19 у 28-ми признаки ОРВИ, у девяти пневмония, у 14-ти заболевание протекает бессимптомно.





В обсерваторах под Томском находятся 46 человек.





При этом Томская область занимает третье место среди регионов Сибири по приросту заболевших COVID-19, замыкая тройку «антилидеров».





По информации центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), общее количество жителей, которым поставили диагноз «коронавирусная инфекция», возросло в Томской области на 9%.







За весь период в Томской области установлено 4576 случаев заболевания COVID-19, 3161 человек выздоровел, 43 умерли.











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