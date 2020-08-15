Коронавирус в Томской области: 51 новый случай заражения

Еще 51 случай заражения коронавирусом выявили за сутки в Томской области. Общее число заболевших в регионе составило 4936 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф .

«Томская область – 4936 (случаев заражения, из них 51 – новый), 78 человек выздоровели за сутки», – говорится в сообщении.





Как отмечают в оперштабе, из вновь заболевших COVID-19 у 29-ти нет симптомов, у 18-ти признаки ОРВИ, у четырех пневмония. В обсерваторах под Томском находится 41 человек.





За весь период в Томской области установлено 4936 случаев заболевания COVID-19, 3611 выздоровели, 51 умер. Коэффициент распространения инфекции — 0,93.





Всего в России за сутки выявили 5061 новый случай коронавируса. Зафиксировано 119 смертей, за сутки полностью выздоровело 6447 человек.