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15 августа,
2020
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Коронавирус в Томской области: 51 новый случай заражения

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Еще 51 случай заражения коронавирусом выявили за сутки в Томской области. Общее число заболевших в регионе составило 4936 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Коронавирус в Томской области: 51 новый случай заражения

«Томская область – 4936  (случаев заражения, из них 51 – новый), 78 человек выздоровели за сутки», – говорится в сообщении.


Как отмечают в оперштабе, из вновь заболевших COVID-19 у 29-ти нет симптомов, у 18-ти признаки ОРВИ, у четырех пневмония. В обсерваторах под Томском находится 41 человек. 


За весь период в Томской области установлено 4936 случаев заболевания COVID-19, 3611 выздоровели, 51 умер. Коэффициент распространения инфекции — 0,93.


Всего в России  за сутки выявили 5061 новый случай коронавируса. Зафиксировано 119 смертей, за сутки полностью выздоровело 6447 человек.

Коронавирус в Томской области: 51 новый случай заражения

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