Коронавирус в Томской области: +45 случаев, двое пациентов скончались

Еще 45 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Томской области, двое умерли. Общее число заболевших в регионе составило 5 024 человека. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф . За сутки выздоровели 67 человек.

«Зарегистрирована смерть двух человек от коронавирусной инфекции. Оба входили в группу риска по возрасту, страдали ожирением. У пациентов была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, течение которой было осложнено дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, у одного инфекция вызвала синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания», — отметили в оперштабе.





Из вновь заболевших COVID-19 у 35-ти инфекция протекает бессимптомно, у шести признаки ОРВИ, у четырех пневмония.





В обсерваторах под Томском находится 41 человек.





За весь период в Томской области установлены 5024 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 3740, умерших 54.

