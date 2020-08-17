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17 августа,
2020
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Новости

Коронавирус в Томской области: +45 случаев, двое пациентов скончались

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Еще 45 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Томской области, двое умерли. Общее число заболевших в регионе составило 5 024 человека. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. За сутки выздоровели 67 человек. 

«Зарегистрирована смерть двух человек от коронавирусной инфекции. Оба входили в группу риска по возрасту, страдали ожирением.  У пациентов была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, течение которой было осложнено дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, у одного инфекция вызвала синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания», — отметили в оперштабе.


Из вновь заболевших COVID-19 у 35-ти инфекция протекает бессимптомно, у шести признаки ОРВИ, у четырех пневмония.


В обсерваторах под Томском находится 41 человек.


За весь период в Томской области установлены 5024 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 3740, умерших 54.

Коронавирус в Томской области: +45 случаев, двое пациентов скончались

Всего в России за сутки выявлено 4 892 новых случая коронавируса. За весь период в России от коронавируса скончались 15 740 человек. 


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