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10 марта,
2021
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Коронавирус в Томской области: 41 новый случай, трое пациентов скончались

ТВ2
ТВ2
1 час назад

41 новый случай коронавируса выявлен в Томской области за сутки. Выздоровели 83 пациента, трое скончались, сообщает оперштаб.

«Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, хроническая сердечная недостаточность, хроническая ишемия головного мозга, хроническая болезнь почек, онкология. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — уточняет пресс-служба обладминистрации.

Таким образом, с начала пандемии ковид официально подтвержден у 30 661 жителей Томской области. в эту статистику не входит Северск, где выявлено​ ​​7340 случаев заболевания COVID-19. Из них выздоровели 7143 пациентов. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 85 пациентов,​ ​​38​ ​​пациентов получают лечение амбулаторно.


По официальной информации скончались в регионе 329 человек. По данным Росстата, на конец января 2021 года от коронавируса умерли 404 пациента. От других болезней на фоне ковида — 571 пациент.

За последние сутки в России выявлено 9 079 случаев COVID-19 в 83 регионах. Общее число заболевших составляет 4,3 млн человек. Лечение продолжают 510 534 человека.


За весь период в России от коронавируса скончалось 90 275 человек, сообщает оперштаб.


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