Коронавирус в Томской области: 41 новый случай, трое пациентов скончались

«Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, хроническая сердечная недостаточность, хроническая ишемия головного мозга, хроническая болезнь почек, онкология. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — уточняет пресс-служба обладминистрации.

Таким образом, с начала пандемии ковид официально подтвержден у 30 661 жителей Томской области. в эту статистику не входит Северск, где выявлено​ ​​7340 случаев заболевания COVID-19. Из них выздоровели 7143 пациентов. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 85 пациентов,​ ​​38​ ​​пациентов получают лечение амбулаторно.





По официальной информации скончались в регионе 329 человек. По данным Росстата, на конец января 2021 года от коронавируса умерли 404 пациента. От других болезней на фоне ковида — 571 пациент.