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26 августа,
2020
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Новости

Коронавирус в Томской области: +40 случаев заражения, трое умерли

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

В Томской области за сутки коронавирус подтвердился еще у 40 человек. 28 человек выздоровели, трое пациентов скончались, сообщает региональный оперштаб. 

Коронавирус в Томской области: +40 случаев заражения, трое умерли

По результатам патологоанатома смерть от коронавирусной инфекции зарегистрирована у  трех человек.


Как передает оперштаб, заболевание протекало в тяжелой форме, осложнялось крайне тяжелым течением полисегментарной двусторонней пневмонии, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком. Умершие входили в группу риска по возрасту и заболеваниям сердечно-сосудистой системы.


«В анамнезе одного хроническая болезнь почек, у другого  ожирение, у третьего — полиорганная недостаточность»,— пояснили в оперштабе.


Из вновь заболевших COVID-19 у 23-х человек инфекция протекает бессимптомно, у 13-ти — признаки ОРВИ, у четырех — пневмония.


За весь период в Томской области установили 5371 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 4261, умерших 62.


За последние сутки в России выявлено 4 696 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Также за сутки зафиксировано 120 случаев смерти. За весь период в России от коронавируса скончались 16 568 человек. 


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