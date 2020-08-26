Коронавирус в Томской области: +40 случаев заражения, трое умерли

В Томской области за сутки коронавирус подтвердился еще у 40 человек. 28 человек выздоровели, трое пациентов скончались, сообщает региональный оперштаб.

По результатам патологоанатома смерть от коронавирусной инфекции зарегистрирована у трех человек.





Как передает оперштаб, заболевание протекало в тяжелой форме, осложнялось крайне тяжелым течением полисегментарной двусторонней пневмонии, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком. Умершие входили в группу риска по возрасту и заболеваниям сердечно-сосудистой системы.







«В анамнезе одного хроническая болезнь почек, у другого ожирение, у третьего — полиорганная недостаточность»,— пояснили в оперштабе.





Из вновь заболевших COVID-19 у 23-х человек инфекция протекает бессимптомно, у 13-ти — признаки ОРВИ, у четырех — пневмония.





За весь период в Томской области установили 5371 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 4261, умерших 62.





За последние сутки в России выявлено 4 696 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Также за сутки зафиксировано 120 случаев смерти. За весь период в России от коронавируса скончались 16 568 человек.





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