Коронавирус в Томской области: 35 случаев заражения, 11 выздоровели

За сутки в Томской области зарегистрировали 35 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 11 пациентов с COVID-19 выздоровели. Об этом следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 33 134 томича, из них 31 869 человек выздоровели (11 за минувшие сутки).





Северск в эту статистику не входит. Согласно информации, на территории Северска с начала пандемии зарегистрировано 7754 случая заболевания COVID-19, 7569 человек выздоровели.





На 8 июня в России зарегистрировано почти 5,2 миллиона случаев заболевания COVID-19, почти 4,8 миллиона человек выздоровели, 124 895 умерли (399 за сутки).