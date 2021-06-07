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07 июня,
2021
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Коронавирус в Томской области: +30 случаев заражения, трое умерли

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

У 30 жителей Томской области врачи диагностировали новую коронавирусную инфекцию за минувшие сутки, пять человек с COVID-19 выздоровели. Трое умерли. Об этом сообщает оперштаб Томской области.

Коронавирус в Томской области: +30 случаев заражения, трое умерли

«По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции трех человек. Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям, в числе которых болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и желудочно-кишечного тракта. У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком», — говорится в сообщении.


Так, всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 33 067 человек, из них 31 851 выздоровел (пять за минувшие сутки).


Северск в эту статистику не входит. Согласно информации, на территории Северска зарегистрировано 7745 случаев заболевания COVID-19, 7563 человека выздоровели.


По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 7 июня в России зарегистрировано более 5,1 миллиона случаев заболевания COVID-19, более 4,7 миллиона человек выздоровели, 124 117 умерли (330 за сутки).

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