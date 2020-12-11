Коронавирус в Томской области: 199 случаев за сутки, пять пациентов скончались

За сутки в Томской области официально подтверждено 199 случаев заболевания коронавирусной инфекции. Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 47-ми человек, у 137-ми — есть признаки ОРВИ, у 15-ти – пневмония.
За сутки выписали 203 человек.
Оперштаб отмечает, что за сутки зафиксирована смерть пяти человек.
«Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям. В числе хронических заболеваний у умерших зафиксированы гипертония, ожирение, сахарный диабет, ишемия сердца и головного мозга, сердечная и почечная недостаточность, онкологическое заболевание. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом», — сообщает региональный оперштаб.
В целом с начала пандемии, в Томской области, по официальным данным, заболели 20 648 человек. 15 908 человек выздоровели. Скончались 190 пациентов.
В целом, в России число заболевших по официальным данным достигло 2,59 млн человек. Умерли – 45 893 человека, отмечает оперштаб. По данным Росстата, за апрель-октябрь от коронавируса погибли 46 104 человека.
Ранее издание «Медиазона» со ссылкой на данные Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщило, что смертность от коронавируса в ряде регионов может быть занижена в несколько раз. В число регионов, которые занижают информацию, по данным «Медиазоны», входит и Томская область. Из опубликованного на сайте графика следует, что на 22 ноября в Томской области, по данным ИЦК, было 812 смертей, а по данным регионального штаба — 151.
Заместитель губернатора Иван Деев объяснял, почему так может происходить: в оперативную информацию этот случай попадает по месту смерти, а в официальную статистику — по месту регистрации.
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