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11 декабря,
2020
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Новости

Коронавирус в Томской области: 199 случаев за сутки, пять пациентов скончались

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

За сутки в Томской области официально подтверждено 199 случаев заболевания коронавирусной инфекции. Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 47-ми человек, у 137-ми — есть признаки ОРВИ, у 15-ти – пневмония.

За сутки выписали 203 человек.


Оперштаб отмечает, что за сутки зафиксирована смерть пяти человек.


«Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям. В числе хронических заболеваний у умерших зафиксированы гипертония, ожирение, сахарный диабет, ишемия сердца и головного мозга, сердечная и почечная недостаточность, онкологическое заболевание.  Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом», — сообщает региональный оперштаб. 


В целом с начала пандемии, в Томской области, по официальным данным, заболели 20 648 человек. 15 908 человек выздоровели. Скончались 190 пациентов.

Коронавирус в Томской области: 199 случаев за сутки, пять пациентов скончались

В целом, в России число заболевших по официальным данным достигло 2,59 млн человек. Умерли – 45 893 человека, отмечает оперштаб. По данным Росстата, за апрель-октябрь от коронавируса погибли 46 104 человека.

Ранее издание «Медиазона» со ссылкой на данные Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщило, что смертность от коронавируса в ряде регионов может быть занижена в несколько раз. В число регионов, которые занижают информацию, по данным «Медиазоны», входит и Томская область. Из опубликованного на сайте графика следует, что на 22 ноября в Томской области, по данным ИЦК, было 812 смертей, а по данным регионального штаба — 151.


Заместитель губернатора Иван Деев объяснял, почему так может происходить: в оперативную информацию этот случай попадает по месту смерти, а в официальную статистику — по месту регистрации.


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