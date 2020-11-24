Коронавирус в Томской области: 198 случаев, трое пациентов скончались

В Томской области за сутки выявили 198 положительных диагнозов COVID-19. Количество выздоровевших превышает число заболевших — 217 человек выписаны из стационаров.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 53 человек, у 112-ти признаки ОРВИ, у 33-х пневмония, трое умерли.





В обсерваторах под Томском находятся 44 человека.





За сутки скончались трое пациентов. Умершие входили в группу риска по сопутствующим заболеваниям: у всех была установлена гипертония, у двоих ожирение, хроническая болезнь почек, также в анамнезе пациентов присутствовали онкологическое заболевание, сахарный диабет. Двое входили в группу риска по возрасту. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.





За весь период в Томской области установлены 17 255 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 11 934, умерших 154.