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24 ноября,
2020
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Коронавирус в Томской области: 198 случаев, трое пациентов скончались

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Томской области за сутки выявили 198 положительных диагнозов COVID-19. Количество выздоровевших превышает число заболевших — 217 человек выписаны из стационаров. 

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 53 человек, у 112-ти признаки ОРВИ, у 33-х пневмония, трое умерли.


В обсерваторах под Томском находятся 44 человека.


За сутки скончались трое пациентов. Умершие входили в группу риска по сопутствующим заболеваниям: у всех была установлена гипертония, у двоих ожирение, хроническая болезнь почек, также в анамнезе пациентов присутствовали онкологическое заболевание, сахарный диабет. Двое входили в группу риска по возрасту. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом. 


За весь период в Томской области установлены 17 255 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 11 934, умерших 154. 

Всего на сегодняшний день в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 2,138 миллиона случаев коронавируса. Выздоровели 1,634 миллиона. Скончались 37 тысяч человек.

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