Коронавирус в Томской области: 197 случаев за сутки, три пациента умерли

В Томской области за сутки коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 197 жителей региона, сообщает Информационный центр по мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Общее число заболевших ковидом, по официальным данным, составляет 20 254 человека.





Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 66 человек, у 108-ми признаки ОРВИ, у 23-х пневмония.





«По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции трех человек. Двое входили в группу риска по возрасту, все — в группу риска по сопутствующим заболеваниям, в числе которых сахарный диабет, ожирение, гипертония, анемия, ишемия головного мозга, хроническая болезнь почек. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом», — сообщает обладминистрация.