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09 декабря,
2020
Новости

Коронавирус в Томской области: 197 случаев за сутки, три пациента умерли

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В Томской области за сутки коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 197 жителей региона, сообщает Информационный центр по мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Общее число заболевших ковидом, по официальным данным, составляет 20 254 человека.


Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 66 человек, у 108-ми признаки ОРВИ, у 23-х пневмония. 


«По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции трех человек. Двое входили в группу риска по возрасту, все — в группу риска по сопутствующим заболеваниям, в числе которых сахарный диабет, ожирение, гипертония, анемия, ишемия головного мозга, хроническая болезнь почек.  Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом», — сообщает обладминистрация.  

Выздоровели 209 пациентов. По данным ИЦК, Томская область не покидает топ-3 сибирских «антилидеров» с самой низкой долей выздоровевших от COVID-19. За весь период эпидемии в Сибири 196 354 человека вылечились от коронавируса. Это 85 % от общего числа выявленных в округе случаев.


За весь период в Томской области установлены 20 254 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 15 478, умерших 185.

По официальным данным, ковидом с начала пандемии заболели больше 2,5 млн человек. Из них лечение сейчас продолжают 545 тысяч человек. 


Скончались, по информации оперштаба, 44 718 человек. 


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