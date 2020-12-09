Коронавирус в Томской области: 197 случаев за сутки, три пациента умерли

В Томской области за сутки коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 197 жителей региона, сообщает Информационный центр по мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Общее число заболевших ковидом, по официальным данным, составляет 20 254 человека.
Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 66 человек, у 108-ми признаки ОРВИ, у 23-х пневмония.
«По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции трех человек. Двое входили в группу риска по возрасту, все — в группу риска по сопутствующим заболеваниям, в числе которых сахарный диабет, ожирение, гипертония, анемия, ишемия головного мозга, хроническая болезнь почек. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом», — сообщает обладминистрация.
Выздоровели 209 пациентов. По данным ИЦК, Томская область не покидает топ-3 сибирских «антилидеров» с самой низкой долей выздоровевших от COVID-19. За весь период эпидемии в Сибири 196 354 человека вылечились от коронавируса. Это 85 % от общего числа выявленных в округе случаев.
За весь период в Томской области установлены 20 254 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 15 478, умерших 185.
По официальным данным, ковидом с начала пандемии заболели больше 2,5 млн человек. Из них лечение сейчас продолжают 545 тысяч человек.
Скончались, по информации оперштаба, 44 718 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Цифры не бьются. Какова реальная смертность от ковида в Томской области?
ПОДДЕРЖИ ТВ2!