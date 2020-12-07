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07 декабря,
2020
Новости

Коронавирус в Томской области: 197 случаев, четыре пациента скончались за сутки

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

За сутки в Томской области диагноз коронавирус официально подтвердился у 197 человек, сообщает Информационный центр по мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Выздоровел 231 человек. Регион преодолел планку в 15 тысяч излечившихся за все время эпидемии.


За сутки зарегистрировано четыре летальных исхода, сообщает ИЦК.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 108-ми человек, у 80-ти признаки ОРВИ, у 15-ти – пневмония. 


«По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции четырех человек. Трое входили в группу риска по возрасту, все — в группу риска по сопутствующим заболеваниям. В числе хронических заболеваний у умерших зафиксированы гипертония, ожирение, сахарный диабет, ишемия сердца и головного мозга, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологическое заболевание.  Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом», — сообщает пресс-служюа обладминистрации.  

Общее число заболевших в регионе составляет 19 850 человек. Выздоровели 15 056 пациентов. Скончались 182 человека, передает оперштаб.

В целом за последние сутки в России официально подтвердили 28 142 случая ковида. 456 человек скончались, сообщает оперштаб. 


По официальной информации, число заболевших коронавирусом в России приближается к 2,5 млн человек. Реальное число заболевших может быть больше.


За весь период в России, по информации оперштаба, от коронавируса, умерли 43 597 человек. Ряд экспертов отмечают, что эта цифра может быть занижена. Так, если смерть пациента наступила от хронического заболевания, которое обострилось на фоне ковида, то в общей статистике она не учитывается.

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