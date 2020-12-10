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10 декабря,
2020
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Коронавирус в Томской области: 195 случаев за сутки

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

195 случаев заболевания коронавирусом по данным Информационного центра по мониторингу за ситуацией с ковидом подтвердили в Томской области за сутки.

С начала пандемии в регионе по информации оперштаба ковидом заболели  20 449 человек.


Выписали за сутки 227 пациентов. Общее число тех, кто уже переболел ковидом, составляет 15 705 пациентов. 


Скончались в Томской области 185 заболевших, отмечает ИЦК.

Коронавирус в Томской области: 195 случаев за сутки

Напомним, что данные по Северску не входят в общую статистику по региону. Там по состоянию на 09.12.2020​​ выявлено ​4980 случаев заболевания COVID-19. 1260 пациентов получают амбулаторное лечение. 


Выздоровело 3438 человек. Госпитализировано – 282, ​сообщает на своей странице ВКонтакте мэр города Николай Диденко. Он отмечает, что Северск по-прежнему находится на третьем месте среди​ городов системы ЗАТО Росатома с минимальным количеством заболевших.


«Продолжает работу Центр динамического мониторинга и информирования населения. Первые дни показали эффективность работы колл-центра. На телефонную линию поступило ​ 2860 звонков от горожан, сотрудники ​ ведут дистанционное наблюдение 1600 пациентов, ​находящихся на карантине, оформлено 337 больничных листов.​ ​Телефон — 780-999. Силами волонтерского штаба организована доставка лекарств по назначению врача пациентам с коронавирусной инфекцией, проходящим лечение амбулаторно. За неделю доставлено 250 наборов лекарств (всего 299 наборов)», — пишет Диденко.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 2,56 пациентов с коронавирусом, отмечает ИЦК. Выздоровело больше 2 млн человек. По официальным данным в России умерло 45 280 человек.

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