Коронавирус в Томской области: 195 случаев за сутки

195 случаев заболевания коронавирусом по данным Информационного центра по мониторингу за ситуацией с ковидом подтвердили в Томской области за сутки.

Выписали за сутки 227 пациентов. Общее число тех, кто уже переболел ковидом, составляет 15 705 пациентов.

С начала пандемии в регионе по информации оперштаба ковидом заболели 20 449 человек.

Напомним, что данные по Северску не входят в общую статистику по региону. Там по состоянию на 09.12.2020​​ выявлено ​4980 случаев заболевания COVID-19. 1260 пациентов получают амбулаторное лечение.





Выздоровело 3438 человек. Госпитализировано – 282, ​сообщает на своей странице ВКонтакте мэр города Николай Диденко. Он отмечает, что Северск по-прежнему находится на третьем месте среди​ городов системы ЗАТО Росатома с минимальным количеством заболевших.





«Продолжает работу Центр динамического мониторинга и информирования населения. Первые дни показали эффективность работы колл-центра. На телефонную линию поступило ​ 2860 звонков от горожан, сотрудники ​ ведут дистанционное наблюдение 1600 пациентов, ​находящихся на карантине, оформлено 337 больничных листов.​ ​Телефон — 780-999. Силами волонтерского штаба организована доставка лекарств по назначению врача пациентам с коронавирусной инфекцией, проходящим лечение амбулаторно. За неделю доставлено 250 наборов лекарств (всего 299 наборов)», — пишет Диденко.