Коронавирус в Томской области: 195 случаев за сутки

195 случаев заболевания коронавирусом по данным Информационного центра по мониторингу за ситуацией с ковидом подтвердили в Томской области за сутки.
С начала пандемии в регионе по информации оперштаба ковидом заболели 20 449 человек.
Выписали за сутки 227 пациентов. Общее число тех, кто уже переболел ковидом, составляет 15 705 пациентов.
Скончались в Томской области 185 заболевших, отмечает ИЦК.
Напомним, что данные по Северску не входят в общую статистику по региону. Там по состоянию на 09.12.2020 выявлено 4980 случаев заболевания COVID-19. 1260 пациентов получают амбулаторное лечение.
Выздоровело 3438 человек. Госпитализировано – 282, сообщает на своей странице ВКонтакте мэр города Николай Диденко. Он отмечает, что Северск по-прежнему находится на третьем месте среди городов системы ЗАТО Росатома с минимальным количеством заболевших.
«Продолжает работу Центр динамического мониторинга и информирования населения. Первые дни показали эффективность работы колл-центра. На телефонную линию поступило 2860 звонков от горожан, сотрудники ведут дистанционное наблюдение 1600 пациентов, находящихся на карантине, оформлено 337 больничных листов. Телефон — 780-999. Силами волонтерского штаба организована доставка лекарств по назначению врача пациентам с коронавирусной инфекцией, проходящим лечение амбулаторно. За неделю доставлено 250 наборов лекарств (всего 299 наборов)», — пишет Диденко.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 2,56 пациентов с коронавирусом, отмечает ИЦК. Выздоровело больше 2 млн человек. По официальным данным в России умерло 45 280 человек.