Коронавирус в Томской области: 193 случая за сутки

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За сутки в Томской области официально подтвердили 193 случая коронавируса. Регион находится на 40-м месте по числу выявленных пациентов. В целом, с начала пандемии в Томской области ковид официально подтвердился у 24 048 человек. При этом, в данной статистике не учитывается Северск, где число заболевших больше 5 тысяч человек.

За сутки выписано 217 человек. Летальных исходов за сутки не выявлено.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, Томская область уже почти три месяца стабильно остается на четвертом месте в Сибири по числу случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тысяч жителей. 28 декабря этот показатель составляет 2 213,2 случая. За неделю он вырос на 121,7 пункта (чуть меньше, чем неделю назад).



«Антилидером» СФО все еще является Республика Алтай, с показателем 6 264,9 случая COVID-19 на 100 тысяч человек. С 21 декабря уровень заболеваемости в республике вырос на 258,7 пункта. Это самый высокий недельный прирост среди регионов Сибири.

На втором месте — Республика Тыва. Здесь 4540,2 случая инфицирования коронавирусом на 100 тысяч населения. Третье место у Хакасии. На 100 тысяч человек здесь 3181,8 случая COVID-19.



Также Республика Алтай продолжает возглавлять ТОП-10 «антилидеров» среди российских регионов.



Наилучшую картину среди регионов СФО уже несколько месяцев демонстрирует Кемеровская область. На 100 тысяч населения здесь 943,4 случая COVID-19.