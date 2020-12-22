Добрые новости
22 декабря,
2020
Новости

Коронавирус в Томской области: 192 случая за сутки

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

192 случая коронавируса подтверждено в Томской области за сутки. Выписаны 227 человек — регион преодолел планку в 18 тысяч излечившихся за все время с начала эпидемии. Летальных исходов выявлено за сутки не было.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 58 человек, у 93-х есть признаки ОРВИ, у 41-го пневмония.


За весь период в Томской области установлены 22 736 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 18 183. 

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), Томская область уже два с половиной месяца  остается на четвертом месте в Сибири по числу заболевания ковидом на 100 тысяч жителей.


«Антилидером» СФО остается Республика Алтай, с показателем 6 006,2 случая COVID-19 на 100 тысяч человек. За неделю уровень заболеваемости в республике вырос на 275,5 пункта. Это самый высокий недельный прирост среди регионов Сибири. На втором месте — Республика Тыва. Здесь 4399 случаев инфицирования коронавирусом на 100 тысяч населения.

В целом за последние сутки в России официально подтверждено 28 776 случаев ковида.


По данным оперштаба, всего на сегодняшний день в России коронавирус подтвержден у 2,9 млн человек. Лечение продолжают 633 327 человек.

За весь период по России умерло 51 912 человек, сообщает оперштаб.

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.