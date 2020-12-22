Коронавирус в Томской области: 192 случая за сутки

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192 случая коронавируса подтверждено в Томской области за сутки. Выписаны 227 человек — регион преодолел планку в 18 тысяч излечившихся за все время с начала эпидемии. Летальных исходов выявлено за сутки не было.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 58 человек, у 93-х есть признаки ОРВИ, у 41-го пневмония.

За весь период в Томской области установлены 22 736 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 18 183.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), Томская область уже два с половиной месяца остается на четвертом месте в Сибири по числу заболевания ковидом на 100 тысяч жителей.

«Антилидером» СФО остается Республика Алтай, с показателем 6 006,2 случая COVID-19 на 100 тысяч человек. За неделю уровень заболеваемости в республике вырос на 275,5 пункта. Это самый высокий недельный прирост среди регионов Сибири. На втором месте — Республика Тыва. Здесь 4399 случаев инфицирования коронавирусом на 100 тысяч населения.