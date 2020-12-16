Коронавирус в Томской области: 190 случаев, четыре пациента скончались

В Томской области за сутки подтвердили 190 случаев коронавируса. Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 81-го человека, у 85-ти признаки ОРВИ, у 24-х – пневмония.





Выздоровели 215 человек. По данным Информационного центра по мониторингу за ситуацией с коронавирусом, Томская область стала «антилидером» среди регионов Сибири по доле выздоровевших от COVID-19. На 15 декабря в Томской области доля пациентов, которые справились с коронавирусом, составила 78%. За весь период эпидемии в Сибири 210 468 человек вылечились от коронавируса. Это 86% от общего числа выявленных в округе случаев.





За сутки отмечено четыре летальных случая, сообщает оперштаб. «Трое входили в группу риска по возрасту, все — по сопутствующим заболеваниям. В числе хронических заболеваний у умерших зафиксированы гипертония, ожирение, сахарный диабет, ишемия головного мозга, хроническая болезнь почек, цирроз. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — пишет региональный оперштаб.





За весь период в Томской области установлены 21 612 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 16 911, умерших 198.