Коронавирус в Томской области: 187 случаев за сутки

Врачи за сутки подтвердили коронавирус еще у 187 жителей Томской области, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Регион накануне перешел отметку в 11 тысяч заболевших.





Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 47 человек, у 100 признаки ОРВИ, у 40-ка пневмония.





Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 71 пациента. Один пациент скончался. Умерший страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, бронхиальной астмой, также на фоне болезни у него развились дыхательная недостаточность, респираторный и дистресс-синдром.





За весь период в Томской области установлены 11 195 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7669, умерших 112.