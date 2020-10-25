Коронавирус в Томской области: 187 случаев за сутки

Врачи за сутки подтвердили коронавирус еще у 187 жителей Томской области, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Регион накануне перешел отметку в 11 тысяч заболевших.
Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 47 человек, у 100 признаки ОРВИ, у 40-ка пневмония.
Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 71 пациента. Один пациент скончался. Умерший страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, бронхиальной астмой, также на фоне болезни у него развились дыхательная недостаточность, респираторный и дистресс-синдром.
За весь период в Томской области установлены 11 195 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7669, умерших 112.
В целом за последние сутки в России подтверждено 16 710 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Всего на сегодняшний день зарегистрировано 1 513 877 случаев заболевания. За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 138 522. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 25.10.2020 остается 348 791 человек.
Умерли 26 050 человек.