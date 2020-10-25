Добрые новости
25 октября,
2020
Новости

Коронавирус в Томской области: 187 случаев за сутки

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Врачи за сутки подтвердили коронавирус еще у 187 жителей Томской области, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Регион накануне перешел отметку в 11 тысяч заболевших.


Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 47 человек, у 100 признаки ОРВИ, у 40-ка пневмония.


Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 71 пациента. Один пациент скончался. Умерший страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, бронхиальной астмой, также на фоне болезни у него развились дыхательная недостаточность, респираторный и дистресс-синдром.


За весь период в Томской области установлены 11 195 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7669, умерших 112.

В целом за последние сутки в России подтверждено 16 710 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.


Всего на сегодняшний день зарегистрировано 1 513 877 случаев заболевания. За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 138 522. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 25.10.2020 остается 348 791 человек. 


Умерли 26 050 человек.

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.