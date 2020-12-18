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18 декабря,
2020
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Новости

Коронавирус в Томской области: 187 случаев, три пациента скончались

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томской области официально поставлено 187 положительных диагнозов COVID-19, на два больше, чем днем ранее. Количество выздоровевших значительно больше числа заболевших – 218 человек выписаны из стационаров. За сутки скончались трое пациентов, сообщает Информационный центр по мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 47-ми человек, у 136-ти признаки ОРВИ, у четырех – пневмония. 


«Умершие входили в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям: у двоих была установлена гипертония, у двоих – ишемия головного мозга, у одного из умерших было онкологическое заболевание.  Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом», — сообщает региональный оперштаб.  


За весь период в Томской области установлены 21 984 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 17 353, умерших 201.

Коронавирус в Томской области: 187 случаев, три пациента скончались

В целом в России за последние сутки подтверждено 28 552 случая коронавируса в 85 регионах. Всего на сегодняшний день число официально заболевших в стране составляет 2 791 220 случаев. 


За весь период, по официальным данным, от ковида в России умерло 49 762 человека.

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