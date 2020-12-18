Коронавирус в Томской области: 187 случаев, три пациента скончались

В Томской области официально поставлено 187 положительных диагнозов COVID-19, на два больше, чем днем ранее. Количество выздоровевших значительно больше числа заболевших – 218 человек выписаны из стационаров. За сутки скончались трое пациентов, сообщает Информационный центр по мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 47-ми человек, у 136-ти признаки ОРВИ, у четырех – пневмония.





«Умершие входили в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям: у двоих была установлена гипертония, у двоих – ишемия головного мозга, у одного из умерших было онкологическое заболевание. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом», — сообщает региональный оперштаб.





За весь период в Томской области установлены 21 984 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 17 353, умерших 201.