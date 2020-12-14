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14 декабря,
2020
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Коронавирус в Томской области: 187 случаев, четыре пациента скончались

ТВ2
ТВ2
1 час назад

187 случаев коронавируса выявили в Томской области за сутки. 


Выписали 188 человек.


Четыре пациента скончались.

Общее число заболевших, по официальным данным, в регионе составляет 21 227 человек. При этом, в этой статистике не учитывается Северск, где ковидом заболели 5 тысяч человек.


Выздоровели 16502 человека.


По информации оперштаба скончались 194 человека. При этом по данным Росстата,  к концу октября умерли больше 350 человек, заразившихся ковидом.


Заместитель губернатора Иван Деев объяснял, почему так может происходить: в оперативную информацию этот случай попадает по месту смерти, а в официальную статистику — по месту регистрации.


За последние сутки в России подтверждено 27 328 случаев ковида в 84 регионах. С начала пандемии коронавирус выявили у 2,68 млн россиян. Лечение продолжают свыше 560 тысяч человек.


За весь период в России, по данным оперштаба, умерли – 47 391 человек.


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