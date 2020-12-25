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25 декабря,
2020
Новости

Коронавирус в Томской области: 185 случаев за сутки

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

За сутки в Томской области подтвердили 185 случаев заболевания ковидом. 

Количество выздоровевших вновь значительно превышает число заболевших — 231 человек выписан из стационаров. Летальных исходов за сутки не выявлено.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 59-ти человек, у 102-х признаки ОРВИ, у 24-х – пневмония. 


За весь период в Томской области установлены 23 294 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 18 816.

Всего коронавирусом в России переболели почти 3 млн человек.  Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 25 декабря остаются 651 362 человека.


За весь период по России умерло – 53 659 человек.

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