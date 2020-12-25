Коронавирус в Томской области: 185 случаев за сутки

За сутки в Томской области подтвердили 185 случаев заболевания ковидом.

Количество выздоровевших вновь значительно превышает число заболевших — 231 человек выписан из стационаров. Летальных исходов за сутки не выявлено.

За весь период в Томской области установлены 23 294 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 18 816.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 59-ти человек, у 102-х признаки ОРВИ, у 24-х – пневмония.

Всего коронавирусом в России переболели почти 3 млн человек. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 25 декабря остаются 651 362 человека.





За весь период по России умерло – 53 659 человек.