Коронавирус в Томской области: 184 случая за сутки, пять пациентов скончались

В Томской области за сутки поставлено 184 положительных диагноза COVID-19. Выздоровели 210 человек. Пять летальных исходов выявлено за сутки, отмечает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Четверо умерших входили в группу риска по возрасту, все — в группу риска по сопутствующим заболеваниям: у двоих было онкологическое заболевание, у всех – гипертония, также в анамнезе присутствовали хроническая болезнь легких и почек, ишемия головного мозга и сердца, туберкулез, сахарный диабет и ожирение. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком», — сообщает региональный штаб.





За весь период в Томской области установлены 22 544 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 17 956, умерших 206.