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21 декабря,
2020
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Коронавирус в Томской области: 184 случая за сутки, пять пациентов скончались

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томской области за сутки поставлено 184 положительных диагноза COVID-19. Выздоровели 210 человек. Пять летальных исходов выявлено за сутки, отмечает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Четверо умерших входили в группу риска по возрасту, все — в группу риска по сопутствующим заболеваниям: у двоих было онкологическое заболевание, у всех – гипертония, также в анамнезе присутствовали хроническая болезнь легких и почек, ишемия головного мозга и сердца, туберкулез, сахарный диабет и ожирение. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком», — сообщает региональный штаб.


За весь период в Томской области установлены 22 544 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 17 956,  умерших 206. 

Коронавирус в Томской области: 184 случая за сутки, пять пациентов скончались

В России за сутки зафиксировано 29 350 новых случаев коронавируса. По официальным данным, ковид в России подтвержден у 2,87 млн человек. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 21.12.2020 остаются 629 889 человек.

За весь период по России умерли – 51 351 человек.


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