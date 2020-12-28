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28 декабря,
2020
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Коронавирус в Томской области: 181 случай за сутки

ТВ2
ТВ2
46 минут назад

181 новый случай коронавируса официально подтвердили в Томской области, сообщает оперштаб. Общее число заболевших в регионе составляет 23 855 человек.

Количество выздоровевших вновь значительно превышает число заболевших - 223 человека выписаны из стационаров, на 22 больше, чем вчера. Летальных исходов за сутки не выявлено.

Коронавирус в Томской области: 181 случай за сутки

По данным оперштаба, Россия перешагнула порог в 3 млн заболевших ковидом. Лечение в настоящий момент продолжают  660 009 человек.

Официально умерли 55 265 человек.


Россия занимает четвертое место в мире по числу заразившихся коронавирусом. Больше всего заболевших в США, Индии  и Бразилии. По количеству умерших Россия на девятом месте.

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