Коронавирус в Томской области: 181 случай за сутки

181 новый случай коронавируса официально подтвердили в Томской области, сообщает оперштаб. Общее число заболевших в регионе составляет 23 855 человек.

Количество выздоровевших вновь значительно превышает число заболевших - 223 человека выписаны из стационаров, на 22 больше, чем вчера. Летальных исходов за сутки не выявлено.

По данным оперштаба, Россия перешагнула порог в 3 млн заболевших ковидом. Лечение в настоящий момент продолжают 660 009 человек.

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Официально умерли 55 265 человек.





Россия занимает четвертое место в мире по числу заразившихся коронавирусом. Больше всего заболевших в США, Индии и Бразилии. По количеству умерших Россия на девятом месте.