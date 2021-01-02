Коронавирус в Томской области: 181 случай, три пациента скончались

Новости

31 декабря врачи подтвердили 181 случай коронавируса в Томской области. Это на восемь меньше, чем днем ранее. Количество выздоровевших вновь заметно превышает число заболевших – 217 человек выписаны из стационаров. Регион преодолел планку в 20 тысяч излечившихся за все время с начала эпидемии. За сутки скончались трое пациентов, сообщает оперштаб.

Двое входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по хроническим заболеваниям, в числе которых сахарный диабет, ожирение, гипертония, ишемическая болезнь сердца, хроническая болезнь почек. Хронические заболевания способствовали крайне тяжелому течению коронавирусной инфекции, которая сопровождалась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом.

​За весь период в Томской области установлены 24 418 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 20 102, умерших 218.