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02 января,
2021
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Коронавирус в Томской области: 181 случай, три пациента скончались

ТВ2
ТВ2
1 день назад

31 декабря врачи подтвердили 181 случай коронавируса в Томской области. Это на восемь меньше, чем днем ранее. Количество выздоровевших вновь заметно превышает число заболевших – 217 человек выписаны из стационаров. Регион преодолел планку в 20 тысяч излечившихся за все время с начала эпидемии. За сутки скончались трое пациентов, сообщает оперштаб.

Двое входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по хроническим заболеваниям, в числе которых сахарный диабет, ожирение, гипертония, ишемическая болезнь сердца, хроническая болезнь почек. Хронические заболевания способствовали крайне тяжелому течению коронавирусной инфекции, которая сопровождалась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом. 


​За весь период в Томской области установлены 24 418 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 20 102, умерших 218.

Коронавирус в Томской области: 181 случай, три пациента скончались

В целом в России за последние сутки подтверждено 27 747 случаев коронавируса в 85 регионах.


С начала пандемии ковид официально диагностировали у 3,1 млн россиян. Лечение продолжают 660 тысяч человек.


За весь период по России умерло – 57 019 человек.

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