Коронавирус в Томской области: 180 случаев за сутки

180 случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области за последние сутки. 78 пациентов выздоровели.

В целом, за пооследние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 15 971 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4116 (25,8%) без клинических проявлений.



Подтверждено 290 летальных случаев. Выписано по выздоровлению 11 428 человек.



Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано1 463 306 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.





За весь период по России умерло 25 242 человека.

Выписано по выздоровлению по России – 1 107 988.