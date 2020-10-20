Коронавирус в Томской области: 174 случая за сутки

174 случая заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области за сутки. Выздоровел 21 пациент. В целом за сутки в России заболели больше 16 тысяч человек. Это новый антирекорд.

За прошедшую неделю ситуация в Томской области ухудшилась — регион поднялся на четвертое место среди регионов Сибири по числу случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тысяч жителей. На 19 октября индекс заболевших на 100 тысяч жителей составляет 937,3 случая. За неделю он вырос на 112,9 пункта (это значительно больше, чем неделю назад).



По этой величине недельного прироста область вторая в СФО после Республики Алтай. В СФО, по данным ИЦК на 19 октября, общий показатель — 770,7 случая на 100 тысяч человек. Это значительно ниже, чем в Томской области. Недельный прирост составил 58,7 пункта.



«Антилидером» СФО по данному показателю остается Республика Тыва. Здесь отмечено 2658,9 случая COVID-19 на 100 тысяч человек. За неделю уровень заболеваемости в Тыве вырос на 104 пункта.