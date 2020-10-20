Коронавирус в Томской области: 174 случая за сутки

174 случая заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области за сутки. Выздоровел 21 пациент. В целом за сутки в России заболели больше 16 тысяч человек. Это новый антирекорд.
За прошедшую неделю ситуация в Томской области ухудшилась — регион поднялся на четвертое место среди регионов Сибири по числу случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тысяч жителей. На 19 октября индекс заболевших на 100 тысяч жителей составляет 937,3 случая. За неделю он вырос на 112,9 пункта (это значительно больше, чем неделю назад).
По этой величине недельного прироста область вторая в СФО после Республики Алтай. В СФО, по данным ИЦК на 19 октября, общий показатель — 770,7 случая на 100 тысяч человек. Это значительно ниже, чем в Томской области. Недельный прирост составил 58,7 пункта.
«Антилидером» СФО по данному показателю остается Республика Тыва. Здесь отмечено 2658,9 случая COVID-19 на 100 тысяч человек. За неделю уровень заболеваемости в Тыве вырос на 104 пункта.
Лучший показатель среди регионов СФО стабильно у Кузбасса. На 100 тысяч населения здесь 485,5 случая COVID-19. Доля заболевших на 100 тысяч в Кузбассе — в 5,5 раза ниже показателей Тывы, этот разрыв продолжает сокращаться.
В мировом рейтинге (по статистике Университета Хопкинса на 19 октября) Россия остается на четвертом месте по числу заболевших коронавирусом. Первая тройка — США, Бразилия и Индия.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 431 635 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 085 608 человек.
Также за сутки зафиксировано 269 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 24 635 человек.