Добрые новости
20 октября,
2020
1
фото
Новости

Коронавирус в Томской области: 174 случая за сутки

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

174 случая заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области за сутки. Выздоровел 21 пациент. В целом за сутки в России заболели больше 16 тысяч человек. Это новый антирекорд.

Коронавирус в Томской области: 174 случая за сутки

За прошедшую неделю ситуация в Томской области ухудшилась — регион поднялся на четвертое место среди регионов Сибири по числу случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тысяч жителей. На 19 октября индекс заболевших на 100 тысяч жителей составляет 937,3 случая. За неделю он вырос на 112,9 пункта (это значительно больше, чем неделю назад).


По этой величине недельного прироста область вторая в СФО после Республики Алтай. В СФО, по данным ИЦК на 19 октября, общий показатель — 770,7 случая на 100 тысяч человек. Это значительно ниже, чем в Томской области. Недельный прирост составил 58,7 пункта.


«Антилидером» СФО по данному показателю остается Республика Тыва. Здесь отмечено 2658,9 случая COVID-19 на 100 тысяч человек. За неделю уровень заболеваемости в Тыве вырос на 104 пункта.

Лучший показатель среди регионов СФО стабильно у Кузбасса. На 100 тысяч населения здесь 485,5 случая COVID-19. Доля заболевших на 100 тысяч в Кузбассе — в 5,5 раза ниже показателей Тывы, этот разрыв продолжает сокращаться.

В мировом рейтинге (по статистике Университета Хопкинса на 19 октября) Россия остается на четвертом месте по числу заболевших коронавирусом. Первая тройка — США, Бразилия и Индия.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 431 635 случаев  коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 085 608 человек.
 
Также за сутки зафиксировано 269 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 24 635 человек. 

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.