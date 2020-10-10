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10 октября,
2020
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Коронавирус в Томской области: +139 новых случаев

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

За последние сутки число пациентов с коронавирусной инфекцией в Томской области увеличилось до 139, сообщает оперштаб. За все время пандемии в регионе выявили 8593 случая заражения. Выздоровели 88 человек.

Коронавирус в Томской области: +139 новых случаев

Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 21-го пневмония, у 84-х – ОРВИ, у 34 человек инфекция протекает бессимптомно.


В обсерваторах под Томском находятся 66 человек.


За весь период в Томской области установлено 8593 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 6839.

Коронавирус в Томской области: +139 новых случаев

Возобновились проверки соблюдения масочного режима, которые коснутся не только жителей, но и предпринимателей. В случае нарушений жители региона могут быть оштрафованы до 30 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч рублей, а юридические — до 300 тысяч рублей. При повторных случаях ответственность предусматривает штрафы до 50 тысяч рублей для граждан и до миллиона рублей для юрлиц.


По словам замгубернатора Томской области Ивана Деева, чаще всего люди заражаются в маршрутках, в магазинах и такси. Каких-то отдельных очагов распространения инфекции пока не фиксируется. 


На данный момент пациентов с COVID-19 в Томске принимают в горбольнице № 3 и МСЧ № 2, которая, по словам Деева, заполнена на 90 %. С 12 октября прием пациентов с коронавирусом начнет БСМП. 


За последние сутки в России выявлено 12 846 заболевших коронавирусной инфекцией в России. Это максимальный суточный прирост с начала пандемии COVID-19. Всего в стране подтверждено 1,28 миллиона случаев заражения. 


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