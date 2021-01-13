Добрые новости
13 января,
2021
1
фото
Новости

Коронавирус в Томской области: 127 случаев за сутки, четыре пациента скончались

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Томской области за сутки поставлено 127 положительных диагнозов COVID-19, на 8 меньше, чем днем ранее. Количество выздоровевших почти вдвое превышает число заболевших — 227 человек выписаны из стационаров. За сутки выявлено четыре летальных исхода, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ишемия головного мозга и сердца, хроническая болезнь почек, онкология. 


Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком.

Коронавирус в Томской области: 127 случаев за сутки, четыре пациента скончались

С начала пандемии ковидом в России заболели 3,47 млн человек. Выздоровели – 2,8 млн пациентов. ИЦК отмечает, что в Сибири от коронавируса вылечились больше 262 тысяч пациентов.  Это 89% от общего числа выявленных в округе случаев. Самая большая доля на число выздоровевших пациентов приходится на Республику Алтай и Алтайский край (по 93%); Республику Тыва (92%); Красноярский край (91%).

За весь период в России, по данным оперштаба, умерло – 63 370 человек.

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.