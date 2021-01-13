Коронавирус в Томской области: 127 случаев за сутки, четыре пациента скончались

В Томской области за сутки поставлено 127 положительных диагнозов COVID-19, на 8 меньше, чем днем ранее. Количество выздоровевших почти вдвое превышает число заболевших — 227 человек выписаны из стационаров. За сутки выявлено четыре летальных исхода, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ишемия головного мозга и сердца, хроническая болезнь почек, онкология.

С начала пандемии ковидом в России заболели 3,47 млн человек. Выздоровели – 2,8 млн пациентов. ИЦК отмечает, что в Сибири от коронавируса вылечились больше 262 тысяч пациентов. Это 89% от общего числа выявленных в округе случаев. Самая большая доля на число выздоровевших пациентов приходится на Республику Алтай и Алтайский край (по 93%); Республику Тыва (92%); Красноярский край (91%).



За весь период в России, по данным оперштаба, умерло – 63 370 человек.