Коронавирус в Томской области: +76 случаев заражения

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За последние сутки в Томской области выявили 76 новых случаев коронавируса. В общей сложности коронавирусной инфекцией в регионе заразилось 7174 человека, сообщает федеральный оперштаб.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление также 76 человек.



Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 40-ка признаки ОРВИ, у 20-ти пневмония, у 16 человек инфекция протекает бессимптомно.



В обсерваторах под Томском находятся 56 человек.



За весь период в Томской области установлено 7174 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 5956, умерших 82.

Коэффициент распространения инфекции составляет 1,12.

Томская область за сутки снова поднялась в списке субъектов России по количеству выявленных случаев коронавируса и сегодня занимает в нем уже 29-ю строчку. В регионе зафиксировано одинаковое количество выздоровевших пациентов и вновь заболевших –по 76 человек. Летальных исходов не отмечено.

Напомним, власти объявили о начале второй волны коронавируса в Томской области. Жители региона в общественных местах, транспорте, торговых центрах должны находиться в масках. Власти региона не исключают ужесточения режима и введения новых санитарных норм.

По информации центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, «антилидер» по Сибири с наибольшей долей прироста заболевших коронавирусной инфекцией — Республика Алтай, где показатель — 16 %. 2-е место занимает Кемеровская область (11 %), 3-е место —Томская область (7 %).