Коронавирус в Томской области: + 68 случаев заражения

За сутки коронавирусную инфекцию выявили у 68 жителей Томской области, общее число заболевших выросло до 6 713. За сутки выздоровели 51 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 38-ми признаки ОРВИ, у шести пневмония, у 24 человек инфекция протекает бессимптомно. В обсерваторах под Томском находятся 50 человек. За весь период в Томской области установлены 6713 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 5462, умерших 78.

Скончались от коронавируса за все время пандемии в Томской области 78 человек.





По России за сутки зафиксировано 6 065 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.





Областной оперативный штаб напоминает томичам соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, в том числе обязательно использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, торговых центрах и так далее, проводить регулярную дезинфекцию помещений, при первых признаках заболевания оставаться дома и вызывать врача.







Как передает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, по итогам недели в общероссийский ТОП-3 территорий с самым большим процентом прироста заболевших COVID-19, вновь входит один регион Сибири — Республика Алтай, где показатель равен 13%. Кузбасс с показателем 11% утратил «антилидерство» по СФО с самой высокой долей прироста заболевших, и опустился на 2-е место. Третье место занимают Томская область и Республика Хакасия (по 6%).



Отметим, что в ТОП-25 российских регионов с самым малым приростом заболеваемости COVID-19 — входят четыре сибирских: Иркутская, Новосибирская, Томская области, а также Тыва.





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