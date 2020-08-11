Коронавирус в Томской области: + 56 случаев заражения, трое умерли

От коронавирусной инфекции за сутки умерли еще три человека. Число умерших от COVID-19 в регионе достигло 48-ти.

По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции трех человек.





«Заболевание протекало в тяжелой форме, осложнялось полисегментарной двусторонней пневмонией. У всех троих в анамнезе были тяжелые сопутствующие заболевания: у двоих – сахарный диабет, ожирение, хронические бронхо-легочные и сердечно-сосудистые заболевания, у третьего – ишемия головного мозга. Все входили в группу риска по возрасту», — пояснили в оперштабе.





Из вновь заболевших COVID-19 у 10-ти пневмония, у 31-го признаки ОРВИ, у 23-х человек инфекция протекает бессимптомно.





В обсерваторах под Томском находятся 44 человека.





За весь период в Томской области установлены 4 738 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 3 329 человек.





По данным Росстата, власти Томской области занизили июньскую статистику по смертности от коронавируса в регионе минимум в четыре раза. Директор томского Центра медицинской и фармацевтической информации Светлана Малахова в комментарии ТВ2 объяснила расхождение данных тем, что оперштаб публикует оперативные данные, а уточненный диагноз иногда можно получить только спустя 30 суток, соответственно, только тогда человек попадает в статистику по умершим от коронавируса. Росстат же публикует информацию с задержкой в месяц, получая данные об умерших от областных Департаментов ЗАГС.





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