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11 августа,
2020
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Новости

Коронавирус в Томской области: + 56 случаев заражения, трое умерли

ТВ2
ТВ2
1 час назад

За прошедшие сутки в Томской области выявили 56 новых случаев заражения COVID-19. Выздоровели 54 человека.

От коронавирусной инфекции за сутки умерли еще три человека. Число умерших от COVID-19 в регионе достигло 48-ти.

Коронавирус в Томской области: + 56 случаев заражения, трое умерли

По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции трех человек.


«Заболевание протекало в тяжелой форме, осложнялось полисегментарной двусторонней пневмонией. У всех троих в анамнезе  были тяжелые сопутствующие заболевания: у двоих – сахарный диабет, ожирение, хронические бронхо-легочные и сердечно-сосудистые заболевания, у третьего – ишемия головного мозга. Все входили в группу риска по возрасту», — пояснили в оперштабе.


Из вновь заболевших COVID-19 у 10-ти пневмония, у 31-го признаки ОРВИ, у 23-х человек инфекция протекает бессимптомно.


В обсерваторах под Томском находятся 44 человека.


За весь период в Томской области установлены 4 738 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 3 329 человек.


По данным Росстата, власти Томской области занизили июньскую статистику по смертности от коронавируса в регионе минимум в четыре раза. Директор томского Центра медицинской и фармацевтической информации Светлана Малахова в комментарии ТВ2 объяснила расхождение данных тем, что оперштаб публикует оперативные данные, а уточненный диагноз иногда можно получить только спустя 30 суток, соответственно, только тогда человек попадает в статистику по умершим от коронавируса. Росстат же публикует информацию с задержкой в месяц, получая данные об умерших от областных Департаментов ЗАГС.


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