Коронавирус в Томской области: + 42. Один человек умер

За прошедшие сутки в Томской области короновирус диагностировали у 42 человек, выздоровели — 63, умер один человек, — сообщает региональный оперштаб 29 августа. Из вновь заболевших COVID-19 пациентов у 15-ти симптомов нет, у 23-рех — признаки ОРВИ, у четырех – пневмония.







За весь период пандемии в Томской области заболели 5536, выздоровели — 4608, умерли — 66 человек. На данный момент количество носителей коронавируса по области — 862 человека.