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29 августа,
2020
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Коронавирус в Томской области: + 42. Один человек умер

ТВ2
ТВ2
54 минуты назад

За прошедшие сутки в Томской области короновирус диагностировали у 42 человек, выздоровели — 63, умер один человек, — сообщает региональный оперштаб 29 августа. Из вновь заболевших COVID-19 пациентов у 15-ти симптомов нет, у 23-рех — признаки ОРВИ, у четырех – пневмония.


За весь период пандемии в Томской области заболели 5536, выздоровели — 4608, умерли — 66 человек. На данный момент количество носителей коронавируса по области — 862 человека.

Коронавирус в Томской области: + 42. Один человек умер

В России выявлено за сутки 4941 случаев коронавируса. Выздоровело почти шесть тысяч человек, умерло — 111.


Берегите себя и близких. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты и старайтесь избегать мест с большим скоплением людей. 

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