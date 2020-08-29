Коронавирус в Томской области: + 42. Один человек умер

За прошедшие сутки в Томской области короновирус диагностировали у 42 человек, выздоровели — 63, умер один человек, — сообщает региональный оперштаб 29 августа. Из вновь заболевших COVID-19 пациентов у 15-ти симптомов нет, у 23-рех — признаки ОРВИ, у четырех – пневмония.
За весь период пандемии в Томской области заболели 5536, выздоровели — 4608, умерли — 66 человек. На данный момент количество носителей коронавируса по области — 862 человека.
В России выявлено за сутки 4941 случаев коронавируса. Выздоровело почти шесть тысяч человек, умерло — 111.
Берегите себя и близких. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты и старайтесь избегать мест с большим скоплением людей.