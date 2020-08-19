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19 августа,
2020
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Коронавирус в Томской области: + 42 новых случая заражения

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Еще  42 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Томской области. Общее число заболевших в регионе составило 5110 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. За сутки выздоровели 94 человека. 

Коронавирус в Томской области: + 42 новых случая заражения

По информации оперштаба, у 25-ти человек инфекция протекает бессимптомно, у девяти признаки ОРВИ, у восьми пневмония.


В обсерваторе под Томском находятся два человека.


За весь период в Томской области установлены 5110 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 3884, умерших 54. 

Коронавирус в Томской области: + 42 новых случая заражения

В России обнаружили 4 828 новых случаев коронавируса за сутки. Всего в стране на сегодняшний день — 937 321 случай.


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