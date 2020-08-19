Коронавирус в Томской области: + 42 новых случая заражения

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Еще 42 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Томской области. Общее число заболевших в регионе составило 5110 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. За сутки выздоровели 94 человека.

По информации оперштаба, у 25-ти человек инфекция протекает бессимптомно, у девяти признаки ОРВИ, у восьми пневмония.

В обсерваторе под Томском находятся два человека.

За весь период в Томской области установлены 5110 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 3884, умерших 54.