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16 апреля,
2021
Новости

Коронавирус в Томской области: 20 случаев за сутки

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

20 случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки. Выздоровели 25 человек.


С начала пандемии в Томской области коронавирусом официально заболели 31 778 человек. 30 841 человека уже выписали. 377 пациентов умерли. 

Северск в эту статистику не входит. Там, по данным на 14 апреля, выявлено​ ​7530 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 7354 человек. На лечении в респираторном госпитале Северска находятся 56​ пациентов,​ ​​27​ ​​пациентов получают лечение амбулаторно.

За последние сутки в России выявлено 8995 случаев COVID-19.
 
В целом в стране выявлено 4 684 148 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 310 557 человек. 
 
За весь период в России от коронавируса скончалось 104 795 человек.

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