Коронавирус в Томской области: 20 случаев за сутки

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20 случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки. Выздоровели 25 человек.

С начала пандемии в Томской области коронавирусом официально заболели 31 778 человек. 30 841 человека уже выписали. 377 пациентов умерли.

Северск в эту статистику не входит. Там, по данным на 14 апреля, выявлено​ ​7530 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 7354 человек. На лечении в респираторном госпитале Северска находятся 56​ пациентов,​ ​​27​ ​​пациентов получают лечение амбулаторно.