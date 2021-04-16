Коронавирус в Томской области: 20 случаев за сутки

20 случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки. Выздоровели 25 человек.
С начала пандемии в Томской области коронавирусом официально заболели 31 778 человек. 30 841 человека уже выписали. 377 пациентов умерли.
Северск в эту статистику не входит. Там, по данным на 14 апреля, выявлено 7530 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 7354 человек. На лечении в респираторном госпитале Северска находятся 56 пациентов, 27 пациентов получают лечение амбулаторно.
За последние сутки в России выявлено 8995 случаев COVID-19.
В целом в стране выявлено 4 684 148 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 310 557 человек.
За весь период в России от коронавируса скончалось 104 795 человек.