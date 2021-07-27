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Главная Новости Коронавирус в Томской области: за сутки выявлено 123 новых случая
Новости

Коронавирус в Томской области: за сутки выявлено 123 новых случая

ТВ2
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51 минуту назад

За минувшие сутки в Томской области коронавирус подтвердился у 123 человек, 32 томича выздоровели, о летальных случаях на сайте стопкоронавирус.рф не сообщается.

 

Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 36 701 человек. Количество выздоровевших — 33 304 человека, 500 жителей Томской области — умерло.

Напомним, что в эту статистику не входит Северск. По последней информации, опубликованной на сайте ФМБА России, на 26 июля было зарегистрировано 9 100 случаев заболевания COVID-19, 8 247 человек выздоровели.

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