Коронавирус в Томской области. За сутки выявлено 118 новых случаев

118 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 37 человек. О количестве смертей от ковида на сайте стопкоронавирус.рф не сообщается.

С начала пандемии ковид в Томской области официально диагностировали у 37 301 человека. 33 495 из них уже здоровы. Официально известно о смерти 506 пациентов.

Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 30 июля в Северске с начала пандемии зарегистрировано 9 274 заражения ковидом. Выздоровели 8 391 человек.