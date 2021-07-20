Коронавирус в Томской области: за сутки выявлено 114 новых случаев

114 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 24 человека. О летальных случаях не сообщается.

С начала пандемии ковид в Томской области официально диагностировали у 35 860 человек. 33 091 из них уже здоровы. Официально известно о смерти 495 человек.

Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 20 июля в Северске с начала пандемии зарегистрировано 8 800 случая заражения коронавирусом, 8 076 человек выздоровели.

Напомним, по решению регионального оперштаба с 19 июля в Томской области запрещены массовые мероприятия на открытом воздухе.