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Главная Новости Коронавирус в Томской области: за сутки выявлено 109 новых случаев
Новости

Коронавирус в Томской области: за сутки выявлено 109 новых случаев

ТВ2
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49 минут назад

109 новых случаев заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 22 человека.

С начала пандемии ковид в Томской области официально диагностировали у 35 746 человек. 33 067 из них уже здоровы. Официально известно о смерти 495 человек.

Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 19 июля в Северске с начала пандемии зарегистрировано 8 783 случая заражения коронавирусом, 8 058 человек выздоровели.

Напомним, по решению регионального оперштаба с 19 июля в Томской области запрещены массовые мероприятия на открытом воздухе. 

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