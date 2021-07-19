Коронавирус в Томской области: за сутки выявлено 109 новых случаев

109 новых случаев заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 22 человека.

С начала пандемии ковид в Томской области официально диагностировали у 35 746 человек. 33 067 из них уже здоровы. Официально известно о смерти 495 человек.

Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 19 июля в Северске с начала пандемии зарегистрировано 8 783 случая заражения коронавирусом, 8 058 человек выздоровели.

Напомним, по решению регионального оперштаба с 19 июля в Томской области запрещены массовые мероприятия на открытом воздухе.