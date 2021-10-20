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Коронавирус в Томской области: за сутки умерло три человека

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152 новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Томской области за последние сутки, три человека умерли. 

В целом, за все время ковидом в регионе заболели 45 903 человека. Из них 37 734 пациента выздоровели. По официальным данным от ковида в регионе скончались 583 пациента.

Напомним, в эту статистику не входит Северск. Там, по данным на 20 октября, за все время выявили 11 731 случай заболевания COVID-19, выздоровели 10 306 человек, еще 1 299 получают лечение. Информацию о погибших в ЗАТО не сообщают, но из остальных данных можно вывести цифру в 126 погибших от ковида за все время пандемии.

В Томской области, по данным на 18 октября, хотя бы первым компонентом вакцины привиты 317 143 человека, это примерно 29,6% населения. В Северске вакцинировано 36 095 человек или 34%.

По всей России за сутки ковид обнаружили у 34 073 человек, выздоровели 25 231. Оперштаб сообщил о 1 028 смертей за сутки, это новый максимум с начала пандемии.

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